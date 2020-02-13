НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Александр Овечкин: «Хорошо, что спад случился сейчас, а не в плей-офф»

08:02
Теги:

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что лучше пусть спад в игре случился сейчас, чем перед плей-офф. В двух последних встречах «Кэпиталз» проиграли, а россиянин не набрал очков.

— Мы знаем, что случилось, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Овечкина. — Но вам не скажу, потому что это неправильно. Все должно оставаться внутри команды. Мы смотрели записи и знаем, где ошибались, так что все будет хорошо.

На самом деле это хорошо. Не получится весь сезон провести стабильно. Всегда будут спады, подъемы, все знают, что однажды по ходу сезона это произойдет. Хорошо, что это случилось сейчас, а не в плей-офф или перед плей-офф. Так что нам надо собраться, сконцентрироваться и начать побеждать.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-hits-road-in-quest-for-700th-goal/c-314984842

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир