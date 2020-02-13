Александр Овечкин: «Хорошо, что спад случился сейчас, а не в плей-офф»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что лучше пусть спад в игре случился сейчас, чем перед плей-офф. В двух последних встречах «Кэпиталз» проиграли, а россиянин не набрал очков.

— Мы знаем, что случилось, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Овечкина. — Но вам не скажу, потому что это неправильно. Все должно оставаться внутри команды. Мы смотрели записи и знаем, где ошибались, так что все будет хорошо.

На самом деле это хорошо. Не получится весь сезон провести стабильно. Всегда будут спады, подъемы, все знают, что однажды по ходу сезона это произойдет. Хорошо, что это случилось сейчас, а не в плей-офф или перед плей-офф. Так что нам надо собраться, сконцентрироваться и начать побеждать.