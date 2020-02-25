Александр Георгиев: «Всей командой переживаем за Бучневича и Шестеркина»

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал информацию об автомобильной аварии, в которую попали его партнеры по команде и соотечественники Павел Бучневич и Игорь Шестеркин.

— Ужасные новости, трудно поверить, что такое произошло, — приводит New York Post слова Георгиева. — Мы все очень переживаем за ребят. Слышали, что с ними все должно быть в порядке и Игорь скоро вернется. Надеюсь, он будет в порядке, учитывая, насколько серьезным был инцидент.

Павел Бучневич и Игорь Шестеркин попали в аварию 24 февраля. Шестеркин был за рулем автомобиля. Машина, которая двигалась перед ними, развернулась на 180 градусов. Подушки безопасности в автомобиле сработали, оба игрока были пристегнуты. Также, сообщалось, что у Шестеркина сломано ребро, а Бучневич отделался небольшим сотрясением.