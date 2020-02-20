Александр Елесин: «В КХЛ и в Северной Америке по-разному видят хоккей»

Защитник «Калгари» Александр Елесин рассказал, как проходила его адаптация в Северной Америке.

— Всегда есть какие-то трудности. Но в целом у меня все отлично. Грех на что-то жаловаться, — цитирует Елесина официальный сайт НХЛ.

— Что вам дала АХЛ по сравнению с Россией?

— Мне кажется, что в АХЛ ты больше готовишься, стараешься себя проявить. Надо привыкнуть к площадке, к стилю игры. Тут многое как в первый раз. Системы работы с теми же защитниками везде разные, тренеры в КХЛ и в Северной Америке по-разному видят хоккей. Канада — совсем другая страна, тут иначе учат. Очень много работы над деталями. Это и в России есть. Просто немного иной акцент. А в Северной Америке эти нюансы изучают очень серьезно.

— Вы в АХЛ и НХЛ должны стать строгим защитником-домоседом или вам разрешают ходить в атаку?

— Для начала, я считаю, мне нужно просто играть в защите и помогать команде, чтобы мы не пропускали голы. Здорово и начинать атаки. А там, конечно, если возникает возможность, ты обязательно подключаешься в нападение. Это с тебя требуют. И без разницы, атакующий ты защитник или нет. Подключаться должен, если есть момент. При этом нельзя забывать о своей первоначальной роли.

— АХЛ можно назвать автобусной лигой. У вас много переездов?

— В зависимости от дивизиона. Мы даже не на автобусе много ездили, а летали в другие города. Но в лиге много тех, кто играет против команд, расположенных по соседству.

Что делаю в дороге? Прочитал пару книг, связанных с психологией. Или что-то по питанию. Это знания, которые могут тебе помочь. Мне больше это нравится, чем детективы или романы.

— Вы много общаетесь с бывшими одноклубниками по «Локомотиву»? Вот Егор Коршков дебютировал в НХЛ.

— Да, мы хорошо общаемся. Когда я приезжал в Торонто, мы виделись. Со многими ребятами из Ярославля периодически созваниваюсь, разговариваем.