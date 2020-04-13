«Агент не выходит из дома. Ужасается, что происходит». Российский хоккеист — о коронавирусе в Нью-Йорке
23:00
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке.
— В Нью-Йорке сейчас какой-то кошмар.
— Эпицентр эпидемии. С агентом созванивался — он говорит, что вообще из дома не выходит. Ужасается тому, что происходит. Так что я вовремя уехал.
— Сидя безвылазно дома, дуреть не начинаете? А то некоторые игроки признаются, что начинают потихоньку сходить с ума.
— Дуреть не начинаю. Я и так всегда дома сидел. Просто сейчас это обязательным стало. И мне, конечно, это не нравится. А так раньше было то же самое. Единственное — я ездил на тренировку. Но потом приезжал и затем точно так же сидел дома. (Игорь Еронко)
Полностью интервью Игоря Шестеркина — здесь.