Агент Михеева: «Решение об операции было принято еще несколько месяцев назад»
Дэн Мильштейн, агент нападающего «Ванкувера» Ильи Михеева, сообщил, что решение прооперировать игрока было принято несколько месяцев назад.
Сегодня, 28 января, стало известно, что россиянин получил серьезную травму и ему потребуется операция на передней крестообразной связке.
«Илья получил травму на предсезонке еще в сентябре, врачи рекомендовали операцию. Он настоящий герой, играл на одной ноге, хотел помочь своей команде. Решение об операции было принято еще несколько месяцев назад. Все это время мы общались с врачами, тренерским штабом, руководством клуба», — приводит слова Мильштейна ТАСС.
Возвращение 28-летнего игрока в строй ожидается к тренировочному лагерю перед следующим сезоном.
В текущем сезоне он сыграл за «Ванкувер» 46 матчей и набрал 28 (13+15) очков.
Его команда занимает 12-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 43 очка за 49 матчей.
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|В
|П
|О
|1
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|51
|28
|23
|66
|2
|Виннипег
|50
|31
|19
|63
|3
|Миннесота
|47
|26
|21
|56
|4
|Колорадо
|47
|26
|21
|55
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|49
|23
|26
|49
|7
|Аризона
|49
|16
|33
|37
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|51
|28
|23
|62
|2
|Сиэтл
|48
|28
|20
|61
|3
|Вегас
|50
|29
|21
|61
|4
|Эдмонтон
|49
|27
|22
|58
|5
|Калгари
|50
|24
|26
|57
|6
|Ванкувер
|49
|20
|29
|43
|7
|Сан-Хосе
|50
|14
|36
|39
|8
|Анахайм
|49
|15
|34
|35
|28.01
|03:00
|
Айлендерс – Детройт
|2 : 0
|28.01
|03:00
|
Каролина – Сан-Хосе
|5 : 4 ОТ
|28.01
|03:00
|
Рейнджерс – Вегас
|4 : 1
|28.01
|03:00
|
Торонто – Оттава
|2 : 6
|28.01
|03:00
|
Флорида – Лос-Анджелес
|3 : 4
|28.01
|04:30
|
Даллас – Нью-Джерси
|2 : 3 ОТ
|28.01
|06:00
|
Ванкувер – Коламбус
|5 : 2
|28.01
|06:00
|
Сиэтл – Калгари
|2 : 5
|28.01
|23:00
|
Колорадо – Сент-Луис
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|89
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|73
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|71
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|48
|37
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|48
|34
|И
|КН
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Линус Ульмарк
Бостон
|31
|1.86
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|20
|2.24
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Джейк Эттингер
Даллас
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