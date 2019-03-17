3 очка Макдэвида помогли "Эдмонтону" обыграть "Аризону"

"Эдмонтон" обыграл "Аризону" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 в овертайме. Нападающий "Ойлерз" Коннор Макдэвид набрал в этой игре 3 (2+1) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Эдмонтон" - 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Макдэвид - 35 (мен., Чейссон, Расселл), 3:38 - 0:1. Гальченюк - 16 (бол., Экман-Ларссон, Чикран), 18:24 - 1:1. Беннинг - 5 (Макдэвид, Драйзайтль), 24:52 - 1:2. Гальченюк - 17 (Казинс, Гарлэнд), 25:04 - 2:2. Макдэвид - 36 (Клефбом), 60:58 - 2:3.

Вратари: Кюмпер - Коскинен.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 30 (11+12+7+0) - 25 (4+12+7+2).

17 марта. Глендейл. Gila River Arena.