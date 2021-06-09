Экс-генменеджер «Нью-Джерси» Шеро стал старшим советником генерального менеджера «Миннесоты»
21:25
Рэй Шеро будет помогать генеральному менеджеру Биллу Герину в «Миннесоте», сообщает сайт НХЛ.
«Уайлд» объявили о том, что 58-летний Шеро назначен старшим советником Герина.
В январе 2020 года Шеро покинул пост генерального менеджера «Нью-Джерси». Он работал в клубе с сезона-2015/16.
Также Шеро известен по работе генеральным менеджером «Питтсбурга». Герин играл за «Пингвинс», когда Шеро был генменеджером команды.
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