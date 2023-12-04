Бобровский, Чинахов и Панарин — в тройке российских звезд недели в НХЛ

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц будут определять тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат будет складываться из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI.

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Первой звездой прошедшей недели среди россиян впервые в истории рубрики стал вратарь — Сергей Бобровский из «Флориды». В двух матчах он пропустил одну шайбу и совершил 41 сейв, суммарно отразив 97,6% бросков.

Второй звездой признан нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов. На его счету 3 (2+1) очка в четырех матчах при показателе полезности «+5».

Третьей звездой недели назван нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Он набрал 6 (4+2) очков в четырех играх при показателе полезности «0».