Вратарь сборной Армении высказался об участии в Кубке Континента по следж-хоккею

Вратарь сборной Армении Карен Гюламирян в интервью «СЭ» прокомментировал участие национальной команды в Кубке Континента по следж-хоккею.

— Игры Кубка Континента — большой опыт для нас, — сказал Гюламирян. — С каждым матчем мы прогрессируем. Чувствуем, что становимся лучше. Мы заметно выросли, если сравнивать с прошлым турниром в Ханты-Мансийске. Будем тренироваться дальше. В защите с каждым матчем играем лучше. Пока слабое нападение.

Сборная Армении проиграла все три матча на групповом этапе. 10 июня команда встретится с Казахстаном в игре за третье место на Кубке Континента, который проходит в Сочи.