Сборная Казахстана стала бронзовым призером Кубка Континента по следж-хоккею

Сборная Казахстана обыграла Армению (8:0) в матче за третье место на Кубке Континента по следж-хоккею и стала бронзовым призером турнира в Сочи.

В финальном матче встретятся сборные России-1 и России-2.

Два прошлых Кубка Континента, которые проводились, как турниры сборных команд, выиграла Россия-1.