В конце недели в "Юбилейном" состоится турнир St. Petersburg Hockey Open

St. Petersburg Hockey Open - уже в этот уик-энд.

С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open. Участниками будут четыре команды: олимпийская сборная России, национальные сборные Норвегии и Сербии, а также объединенная команда Северо-Запада, составленная из хоккеистов, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца. Матчи пройдут во дворце "Юбилейный".

Раньше это соревнование называлось турниром на призы газеты "Ленинградская правда", "Большого приза Санкт-Петербурга" и Кубка АЛРОСА. А впервые международный хоккейный турнир, в котором участвовали вторые команды ведущих европейских стран, в Северной столице увидели в 1975 году. Через семь лет, по примеру приза "Известий", появилось название "Ленинградской правды". Все 17 раз до распада СССР его победителем становилась сборная Советского Союза.

В российское время турнир стал "Большим призом Санкт-Петербурга". Изменился и формат: в соревновании принимали участие молодежные сборные. Однако с 2007 по 2017 годы турнир не проводился – он был возрожден по инициативе Федерации хоккея России. Теперь разные европейские сборные играют против ближайшего резерва нашей национальной команды.

В этом году гостями Петербурга станут норвежцы и сербы. А четвертым участником будет уникальная сборная Северо-Запада, в которой сыграют хоккеисты из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца.

Сегодня стал известен состав сборной России на этот турнир.

Вратари: Артем Загидуллин ("Металлург" Мг), Никита Серебряков ("Адмирал"), Даниил Тарасов ("Салават Юлаев").

Защитники: Артем Волков, Егор Зайцев (оба – "Динамо" Москва), Вадим Кудако ("Северсталь"), Игорь Исаев ("Трактор"), Егор Рыков ("Сочи"), Николай Демидов ("Сибирь"), Юрий Козловский ("Адмирал").

Нападающие: Андрей Кузьменко, Михаил Мальцев (все – СКА), Кирилл Марченко, Святослав Гребенщиков, Денис Орлович-Грудков (все – "СКА-Нева"), Артем Швец-Роговой ("Витязь"), Никита Михайлов ("Сибирь"), Андрей Алтыбярмакян ("Сочи"), Иван Муранов ("Динамо" Москва), Богдан Якимов ("Северсталь"), Игорь Руденков ("Амур"), Иван Игумнов ("Динамо" Москва).

Тренерский штаб отправится в Санкт-Петербург в следующем составе: Олег Браташ, Игорь Ефимов, Константин Горовиков, и Александр Колобков.

К команде также присоединятся несколько игроков, которые принимают участие в финальной серии МХЛ "Авто" – "Локо".

Расписание турнира:



26 апреля, пятница

16.00* Сербия – Северо-Запад

19.30 Россия (олимп.) – Норвегия



27 апреля, суббота

16.00 Норвегия – Северо-Запад

19.30 Россия (олимп.) – Сербия



28 апреля, воскресенье

16.00 Сербия – Норвегия

19.30 Россия (олимп.) – Северо-Запад



*Время московское

Билеты на турнир – здесь.