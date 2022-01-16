Сборная России сыграет товарищеский матч с Латвией 5 февраля

Сборная России 5 февраля проведет товарищеский матч с командой Латвии в рамках подготовки к Олимпийским играм в Пекине, сообщает пресс-служба Латвийской федерации хоккея.

Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная России на олимпийском турнире сыграет в группе B с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

Первый матч российская команда проведет 9 февраля против швейцарцев.