Григоренко: «Надеялся, что появится интерес из «Миннесоты»

Форвард сборной России по хоккею Михаил Григоренко рассказал о том, мог ли попасть в Миннесоту и сохранить связку с Капризовым, когда уезжал в НХЛ из ЦСКА.

«Честно надеялся, что появится интерес из «Миннесоты». Может мне бы это и сыграло на руку. Но, к сожалению, такой возможности не было. Надеюсь, что еще сыграем вместе. Его и меня тогда выкинули из общего чата ЦСКА. Но мы общаемся, поддерживаем связь», — сказал Григоренко.

В НХЛ Григоренко играл за «Баффало Сейбрз», «Колорадо Эвеланш» и «Коламбус Блю Джекетс».