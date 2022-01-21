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Сегодня, 21:09

Григоренко: «Надеялся, что появится интерес из «Миннесоты»

Михаил Григоренко надеялся на интерес «Миннесоты»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея

Форвард сборной России по хоккею Михаил Григоренко рассказал о том, мог ли попасть в Миннесоту и сохранить связку с Капризовым, когда уезжал в НХЛ из ЦСКА.

«Честно надеялся, что появится интерес из «Миннесоты». Может мне бы это и сыграло на руку. Но, к сожалению, такой возможности не было. Надеюсь, что еще сыграем вместе. Его и меня тогда выкинули из общего чата ЦСКА. Но мы общаемся, поддерживаем связь», — сказал Григоренко.

В НХЛ Григоренко играл за «Баффало Сейбрз», «Колорадо Эвеланш» и «Коламбус Блю Джекетс».

Михаил Григоренко
Хоккей
ХК Миннесота Уайлд
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4 Вашингтон 41 22 19 53
5 Коламбус 37 18 19 37
6 Филадельфия 40 13 27 34
7 Нью-Джерси 38 14 24 33
8 Айлендерс 32 13 19 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 40 27 13 59
2 Тампа-Бэй 41 27 14 59
3 Торонто 37 24 13 51
4 Бостон 37 23 14 48
5 Детройт 40 18 22 41
6 Баффало 40 12 28 31
7 Оттава 33 11 22 24
8 Монреаль 39 8 31 22
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2 Нэшвилл 42 25 17 53
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2 Лос-Анджелес 41 20 21 45
3 Анахайм 42 19 23 45
4 Сан-Хосе 41 21 20 44
5 Калгари 35 18 17 42
6 Ванкувер 39 18 21 39
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8 Сиэтл 39 12 27 28
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Баффало – Даллас
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Бостон – Вашингтон
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Питтсбург – Оттава
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21.01 05:00
Эдмонтон – Флорида
 0 : 6
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Вегас – Монреаль
 4 : 3 ОТ
21.01 06:00
Сиэтл – Сан-Хосе
 3 : 2
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И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 56
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 54
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 40 54
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 27
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 26
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 40 25
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 26 2.03
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 24 2.03
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 26 2.13
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