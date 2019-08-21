Кирилл Кабанов вернулся в чемпионат Дании

Нападающий Кирилл Кабанов перешел в датский «Ольборг», сообщает Nordjyske. Он тренируется уже два дня с командой, с которой выигрывал чемпионат страны в сезоне-2017/18. Ранее «Ольборг» объявлял о сборе средств для подписания контракта с россиянином.

— У меня было несколько предложений от более именитых клубов. Их я определенно рассмотрел, но продолжаю возвращаться к тому факту, что прекрасно провел время в Ольборге, когда был здесь в последний раз. Кажется, что это лучшее сочетание личного и финансового аспектов, которое мне удалось найти.

В сезоне-2015/16 на счету Кабанова восемь матчей за «Салават Юлаев», а в сезоне-2016/17 — 5 игр за «Нефтехимик».