Вратарь готовился стать первым номером в топ-клубе. Но решил уехать в Канаду и вернулся голкипером «вышки»

Обзор дня Алексея Шевченко.

Возвращение

Голкипер Артем Загидулин возвращается из-за океана и подписывает двустороннее соглашение с «Металлургом». К его попытке заиграть в Северной Америке нужно относиться спокойно. Перед вами пример хоккеиста, который захотел что-то изменить в своей жизни и не побоялся рискнуть. Можно сказать, что не получилось, но это смотря как оценивать. В НХЛ сыграл пусть и совсем немного, из зоны комфорта вышел, кое-какой опыт получил, но у многих нет за плечами и этого.

Прекрасно помню момент, когда Артем объявил о своем решении подписать контракт с канадцами. Новость была удивительной как для болельщиков, так и для руководства «Металлурга». В сезоне-2019/20 Геннадий Величкин разбрасывался деньгами, для него отъезд Артема был чуть ли не личным оскорблением. Окружающие тоже не все понимали. За плечами было лишь 35 матчей в КХЛ за «Магнитку» и «Куньлунь», куда его отдавали в краткосрочную скрытую аренду. Загидулин не был драфтован и ехал в довольно специфический клуб, который постоянно хочет побеждать, но при этом ничего не получается. Артем к моменту отъезда не считался самым главным проспектом для уральцев, к нему в Магнитогорске относились не очень серьезно, так что вратарь ничего не терял.

На североамериканской карьере нашего хоккеиста очень сильно сказалась пандемия. Первый полноценный сезон за «Стоктон» был прерван, затем время в пузыре, а далее довольно слабый период в КХЛ, когда он просто выходил на лед неготовым. К моменту, когда надо было возвращаться на второй сезон, в «Калгари» в нем разочаровались и предпочли делать ставку на других. В общем, особенно похвастаться нечем, но это если вы ждали выигрыша «Везины Трофи». Плохо то, что Загидулин возвращается в Россию даже с более худшим статусом, чем уезжал. Если в 2019 году его планировали использовать как игрока основного состава, то сейчас он третий-четвертый номер, вратарь, которого можно легко отправить в Высшую лигу и надо доказывать все с самого начала.

Победа

«Северсталь» снова удивляет. Накануне команда Андрея Разина приехала в Новосибирск и внезапно выиграла у хозяев. Два очка в городе, где тяжело играть, особенно командам, которые на родном льду не испытывают такого давления. Может быть, в Череповце умеют поддерживать команду, только хоккеисты совсем забыли про это. В прошлом сезоне на трибуны не пускали, сейчас тоже серьезные ограничения.

Но «Северсталь» и главный тренер совсем не замечают этого. Андрей Разин опять создает команду, которая творит на площадке, а не старается затянуть время настолько, чтобы удержать ничейный счет. Несмотря на то что у специалиста имидж жесткого, а иногда и жестокого тренера, к хоккеистам он относится совсем не так, как ожидается.

Накануне лучший матч провел Андрей Алексеев. Он забил, завершил встречу с показателем полезности «плюс 3», хотя до этого откатал четыре встречи впустую, даже вспомнить нечего. Но что-то делал правильно, за что Разин не убирал его из состава, доверял и получил отдачу. Такое доверие игроки ценят, не случайно вчера очень здорово отработал голкипер Дмитрий Шугаев. Не секрет, что череповецкая команда оказалась в тяжелейшем положении из-за травмы основного голкипера. Но Разин ни на одной из пресс-конференций не допустил даже намека на критику в сторону Шугаева и Шостака. В итоге Дмитрий одерживает вторую победу подряд, а Константин Шостак помог команде завоевать балл во встрече против мощного «Трактора». Мы как-то после прошлого шестого места в регулярном чемпионате спокойно относимся к успехам «Северстали», но не надо забывать, что это один из самых бедных клубов КХЛ, с далеко неидеальным подбором игроков. И с тренером, который все равно создает интересную команду.

Совет директоров

Никаких сенсаций на совете директоров КХЛ не было, но это не так и плохо. Да, мы не против сумасшедших положительных изменений, но, видимо, время еще не пришло да нужные люди не появились. Пока же все спокойно, есть прогресс, просто не такой большой, чтобы на него обращали внимание окружающие.

Распределили 500 миллионов рублей за телеправа. Сумма маленькая для такой лиги, клубы получили столько, что некоторые даже не сумеют подписать хорошего игрока (кроме «Йокерита», они на призовые пятерку насобирают из Финляндии и ближайших стран), но в любом случае это не те деньги, о которых мечтает лига. Но сейчас это максимум. Да, когда появляются стриминговые сервисы, возможно, и стоит побороться за более серьезные контракты, но для этого надо создать продукт, который хотели бы купить. С этим сложности.

Несмотря на потолок зарплат, существенного выравнивания команд не случилось. Потому что теперь надо просто резко поднимать «пол», а при минимальном бюджете в 315 миллионов практически невозможно всерьез биться с теми, у кого денег больше в два, а то и в три раза. Слишком суровый на сегодняшний день лимит на легионеров немного портит картину. Если разрешат 7-8 иностранцев, то бедным клубам будет существенно легче и уровень конкуренции повысится.

В совете директоров произошли две замены. Алексей Жамнов уступил место другому человеку из «Спартака»: Дмитрия Баскова, попавшего под санкции ИИХФ, меняет белорус Сергей Сушко. Но это все несущественно, а важно, что председателем совета директоров остался Геннадий Тимченко и за него проголосовали единогласно. Сейчас отсутствие плохих новостей — хороший знак, а ничего неприятного на встрече не случилось.