Хенкель подпишет годичный контракт с московским «Динамо»

Как стало известно «СЭ», защитник Кристиан Хенкель в ближайшее время подпишет годичный контракт с московским «Динамо».

По нашим данным, зарплата игрока — 17 миллионов рублей.

В прошедшем сезоне 30-летний хоккеист принял участие в 60 встречах за минское «Динамо» и набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф на счету Хенкеля 2 игры и ни одного результативного действия.

Хенкель вернулся в минское «Динамо» в 2024 году. До этого он выступал за команду с 2016 по 2019 год, после чего играл в КХЛ за «Ак Барс» и «Барыс».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max