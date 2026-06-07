Кагарлицкий может заработать до 60 миллионов по новому контракту с «Сочи»

«Сочи» продлил контракт с нападающим Дмитрием Кагарлицким.

Как стало известно «СЭ», зарплата хоккеиста составит 20 миллионов рублей в год. Также в каждом из сезонов предусмотрен бонус в размере 10 миллионов рублей за результативные действия.

Новое соглашение между клубом и 36-летним форвардом рассчитано на 2 года.

В сезоне-2025/26 на счету Кагарлицкого 37 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ, в которых он забросил 6 шайб и отдал 11 результативных передач.

Ранее в КХЛ игрок также выступал за «Торпедо», «Ак Барс», московское «Динамо», СКА, «Северсталь», «Донбасс», новокузнецкий «Металлург» и «Атлант».