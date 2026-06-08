«Авангард» продлил контракт с защитником Чеккони

«Авангард» объявил о продлении контракта с защитником Джозефом Чеккони.

Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2027 года.

В сезоне-2025/26 FONBET чемпионата КХЛ 29-летний канадец провел 56 матчей и набрал 16 (1+15) очков. В Кубке Гагарина-2026 на его счету 17 игр и 5 (2+3) очков.