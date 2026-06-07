Бывший защитник ЦСКА Провольнев стал игроком «Металлурга»

«Металлург» объявил о подписании контракта с бывшим защитником ЦСКА Владиславом Провольневым.

Срок соглашения составит два года — до конца сезона-2027/28. «СЭ» 5 июня сообщал, что Провольнев станет игроком «Металлурга». 1 июня о расторжении контракта с хоккеистом объявил ЦСКА.

В сезоне-2025/26 защитник принял участие в 43 матчах ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-5». До этого Провольнев выступал в КХЛ за «Северсталь» и «Спартак».

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