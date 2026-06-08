«Металлург» подписал трехлетний контракт с Минулиным

«Металлург» объявил о продлении контракта с защитником Артемом Минулиным.

Новый срок соглашения рассчитан на три года — до конца сезона-2028/29.

«Артем — пример хоккеиста, который вырос за годы в «Металлурге». Мы играли с ним в одной команде, и с тех пор виден прогресс в его развитии. Он возвращался из Северной Америки молодым парнем, а сейчас стал одним из лидеров раздевалки и опорой на льду. Мы рассчитываем, что он продолжит прогрессировать и улучшать свои качества», — приводит пресс-служба клуба слова спортивного директора Евгения Бирюкова.

Минулин выступает за магнитогорскую команду с 2019 года и стал вместе с ней обладателем Кубка Гагарина в 2024-м. В сезоне 2025/26 27-летний защитник принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ и набрал 22 (6+16) очка при показателе полезности «+15». Всего в КХЛ на его счету 411 игр и 81 (20+61) результативный балл при показателе полезности «+82».

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