Агент нападающего «Ак Барса» Терехова прокомментировал его возможный переход в «Сибирь»

Никита Квартальнов, агент нападающего «Ак Барса» Семена Терехова, в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о том, что игрок принял квалификационное предложение «Сибири».

«В течение сезона к Терехову был интерес со стороны многих клубов, был он и сейчас. Но «Сибирь» была самой активной и настойчивой, они действительно видят Семена в составе и хотят развивать его. Они сделали квалификационное предложение Терехову, он его принял — «Ак Барс» имеет полное право его повторить либо получить компенсацию.

Все знают, как я отношусь к «Ак Барсу», — очень благодарен за многие вещи, в том числе за развитие Семена. Игрок много дал клубу — на всех уровнях. Но для этого и существуют оффершиты, которые могут позволить хоккеисту развиваться дальше в другом клубе. Мы все понимаем, что «Ак Барс» — топ-клуб, в команде всегда сильная линия нападения и в состав очень тяжело попасть. Не знаю, какое решение примет казанская сторона.

В Казани Терехов получал шансы, но при той конкуренции, что была в «Ак Барсе», играть постоянно в главной команде было непросто», — сказал Квартальнов.

В прошедшем сезоне на счету 24-летнего форварда 17 матчей в FONBET чемпионате КХЛ, в которых он набрал 6 (4+2) очков. В плей-офф форвард не провел ни одного матча.

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