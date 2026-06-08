Андрея Николишина внесли в базу «Миротворца»

Андрей Николишин, бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года и чемпион мира 1993 года, внесен в базу данных украинского экстремистского ресурса «Миротворец», который занимается публикацией личных сведений о людях, сообщает ТАСС.

Вместе с Николишиным в списке оказался и Денис Денисов, занимающий пост спортивного директора московского ЦСКА.

Администраторы сайта вменяют обоим «посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также поддержку специальной военной операции.

53-летний Николишин в настоящее время является президентом Федерации хоккея Москвы. Свою карьеру игрока он завершал в украинском клубе — киевском «Соколе», за который выступал в сезоне-2011/12. В разные годы он защищал цвета «Динамо» и ЦСКА, «Лады», «Авангарда», СКА и «Трактора». В Национальной хоккейной лиге он играл за «Вашингтон», «Чикаго» и «Колорадо».

«Миротворец» — это экстремистский сайт, созданный в 2014 году. Ресурс в нелегальном порядке собирает и публикует персональные данные журналистов, деятелей культуры, политиков и спортсменов, которые посещали Крым или Донбасс либо по иным причинам вызвали негативную реакцию его создателей.

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