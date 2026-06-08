Стала известна зарплата защитника Чеккони по новому контракту с «Авангардом»

«Авангард» продлил на год контракт с защитником Джозефом Чеккони.

По информации «СЭ», зарплата игрока по новому контракту составит 5 миллионов рублей в год. Еще 25 миллионов он получил в качестве бонуса за выход в полуфинал — эта сумма в потолке зарплат не учитывается.

По нашей информации, в ближайшее время по аналогичной схеме «Авангард» продлит контракт с нападающим Кириллом Долженковым.

В сезоне-2025/26 FONBET чемпионата КХЛ 29-летний Чеккони провел 56 матчей и набрал 16 (1+15) очков. В Кубке Гагарина-2026 на его счету 17 игр и 5 (2+3) очков.

22-летний Долженков сделал 2 результативные передачи в 9 матчах регулярного чемпионата и провел 12 игр в Кубке Гагарина.