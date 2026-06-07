Белорусский форвард Мороз подписал контракт с «Ютой»

Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз подписал контракт с «Ютой», рассказал агент игрока Дэн Мильштейн на своей странице в соцсети Х. Соглашение с 22-летним белорусом рассчитано на два сезона.

Ранее об этом сообщал «СЭ». Отмечалось, что белорусский клуб, сделавший своему нападающему заградительное квалификационное предложение с двусторонним контрактом, не получит за хоккеиста никакой компенсации.

Мороз был выбран «Ютой» на драфте 2023 года под общим 88-м номером.

В КХЛ форвард провел 247 матчей за минское «Динамо», в которых забросил 62 шайбы и сделал 56 результативных передач.

В FONBET Чемпионате КХЛ-2025/26 Мороз сыграл 54 матча и набрал 29 (14+15) очков. В плей-офф на его счету 8 игр и 2 (1+1) очка.