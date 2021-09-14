Михаил Зислис казнит хитрый ход китайцев.

Слова президента КХЛ Алексея Морозова о ближайшем будущем «Куньлуня» после вчерашнего совета директоров сложно истолковать иначе как «стыд и позор». Он подтвердил раннюю новость коллеги Шевченко — после 25-го декабря китайская команда отправится готовиться к участию к Олимпиаде. Таким образом, после этой даты вместо уехавших в форме «драконов» выйдут совершенно новые люди. О том, кого можно пригласить в разгар сезона в организацию, всерьез не решающую ни одной турнирной задачи, расписывать в деталях не имеет смысла. Это потянет лишь на трагикомедию.

С горем пополам с этой коллизией можно было смириться, если б дело касалось всего лишь нескольких матчей. Но до олимпийского перерыва в регулярном чемпионате новой версии «Куньлуня» придется провести десять игр, после — еще четыре. Рассуждать о какой-то спортивной составляющей даже не хочется. КХЛ получила, сама того изначально не подозревая, огромный удар по репутации. Причем в тот самый момент, когда лига, вдохновленная подросшим уровнем конкуренции и притоком молодых талантов, обретает новое, свежее дыхание.

Ситуации, при которых команды оперативно латали дыры, доигрывая сезон «сбитыми летчиками» и молодежью, ранее случались. На память сразу приходят примеры с «Ладой» и «Крыльями Советов». Тогда причина была банальной — финансы. Нынешняя история полностью рукотворная, поэтому просто так она ее инициаторам с рук сходить не должна. К Олимпиаде можно подготовиться и в более сжатые сроки либо изначально формировать состав по-другому. Уверен, что компромиссный вариант найти было реально.

Дать пинка под пятую точку и убрать «Куньлунь», который не особо нужен даже Китаю, первые лица лиги объективно не способны. Во-первых, они все-таки наемные менеджеры, а не вершители судеб. Во-вторых, появление этого клуба вызвано политическими причинами. Спорт и бизнес в данной ситуации совершенно вторичны. Изначально КХЛ задумывалась на самых верхах как масштабный проект, который с помощью мягкой силы поможет продвинуть российские интересы, в первую очередь связанные с экспортом газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Раз отмашки сверху нет — пока придется терпеть.

Затрудняюсь сказать из-за недостатка информации, насколько участие китайского клуба в КХЛ помогло России решить какие-то вопросы. Однако даже экономическая и политическая выгоды, если они имеют место, не оправдывают бессмысленные метания «Куньлуня» на протяжении нескольких лет. Без четкой стратегии, традиций, зрительского интереса и продуманной работы проект не имел шансов взлететь. В реальности можно было обойтись без КХЛ, наигрывая кандидатов в сборную, например, в азиатской лиге. На олимпийских результатах в феврале следующего года это никак бы не сказалось. Китай — аутсайдер. Ему за счастье будет забросить на турнире пару шайб и пропустить меньше десяти в отдельном матче.

Китайцы, если им что-то всерьез необходимо, сделают все быстро и, чаще всего, толково. Хоккей — не тот случай. После Олимпиады он в этой стране будет почти никому не нужен. Сейчас же задание партии и правительства худо-бедно решается. Хотя со стороны идея выглядит ненужной суетой. Допускаю, что проект помогает тем, кто отвечает за проект в Китае, решать какие-то личные вопросы или получать дивиденды в других сферах. Что-то типа социальной ответственности бизнеса в азиатском прочтении.

«Куньлунь» за шесть лет существования ничего позитивного лиге не дал. Лично я за все это время порадовался лишь за нескольких знакомых мне людей, которые получали неплохие деньги, занимая различные должности в этой организации — как в команде, так и в офисе. Другим и на это наплевать. Чем скорее закончится история «Куньлуня» в КХЛ, тем будет лучше для всех.