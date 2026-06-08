«Амур» подписал однолетний контракт с защитником Василевским

Защитник Алексей Василевский продолжит карьеру в «Амуре», сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Контракт с 33-летним хоккеистом рассчитан на один сезон.

«Алексей Василевский — это настоящий боец, специалист по игре в меньшинстве и блокированным броскам. Опять же, мы учитывали его человеческие качества, потенциальную лидерскую роль в раздевалке и способность позитивно влиять на коллектив. Обратили внимание и на то, что в 14 сезонах в КХЛ Алексей выступал лишь за два клуба. Это многое говорит о его отношении к командам, в которых он играет», — заявил генеральный менеджер «Амура» Никита Точицкий.

Василевский — воспитанник уфимского хоккея. В КХЛ он выступал за «Салават Юлаев» и «Автомобилист». На счету защитника 702 матча в лиге с учетом плей-офф и 163 (59+104) очка. В сезоне-2025/26 он набрал 7 (3+4) очков в 50 матчах за «Салават» в FONBET чемпионате КХЛ. В 10 играх Кубка Гагарина Василевский отдал 2 голевые передачи.

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