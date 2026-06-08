«Авангард» обменял Котляревского в «Шанхай Дрэгонс»

Нападающий Михаил Котляревский перешел из «Авангарда» в «Шанхай Дрэгонс» в результате обмена, сообщает пресс-служба китайского клуба.

Контракт 29-летнего игрока с «драконами» рассчитан до конца сезона-2027/28. В результате обмена омичи получили денежную компенсацию.

«Котляревский добавит нашей команде энергии. Это форвард, который умеет одинаково полезно работать как в защите, так и в нападении. Михаил действует в силовой манере и вместе с этим хорошо читает игру, может разыгрывать комбинации и в то же время продавливать оборону соперника на чужом пятачке», — заявил генеральный менеджер «Шанхая» Евгений Артюхин.

В сезоне-2025/26 форвард провел 81 матч в регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф и набрал 15 (7+8) очков. Всего в КХЛ на его счету 91 (46+45) очко в 360 играх. Котляревский также выступал за «Салават Юлаев», «Спартак», «Адмирал», «Сочи», «Трактор» и «Северсталь».

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