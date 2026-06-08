«Торпедо» объявило о заключении контракта с Камаловым

«Торпедо» объявило о присоединении к команде защитника Никиты Камалова. Ранее о переходе игрока в нижегородский клуб сообщал «СЭ».

Контракт 30-летнего хоккеиста с нижегородцами рассчитан на два года.

«Никита за свою карьеру показал одинаковую эффективность в разных игровых моделях, являясь двусторонним защитником, способным не только обороняться, но и совершать полезные действия в нападении. Верим, что в составе «Торпедо» он проведет свои лучшие хоккейные годы», — приводит пресс-служба «Торпедо» слова генерального директора клуба Евгения Забуги.

В сезоне-2025/26 Камалов выступал за «Северсталь», став вторым бомбардиром среди игроков обороны. Он набрал 24 (5+19) очка в 67 матчах за череповецкую команду в FONBET чемпионате КХЛ и провел 3 игры в Кубке Гагарина.

Ранее в своей карьере Камалов также играл за «Металлург» (магнитогорский и новокузнецкий), «Барыс», СКА, «Сочи» и «Амур».

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