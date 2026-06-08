«Лада» объявила о назначении Павла Зубова на пост главного тренера команды

«Лада» представила обновленный тренерский штаб команды.

Главным тренером тольяттинцев станет Павел Зубов.

Также в штаб вошли тренеры нападающих Игорь Горбенко и Николай Золотухин, тренер защитников Владимир Чебатуркин, тренер вратарей Ильдар Давыдов и тренер по ОФП Станислав Колпаков.

Прошлый сезон 53-летний Зубов начинал в тренерском штабе «Лады» в качестве тренера защитников, после чего возглавил «Рязань-ВДВ», с которым дошел до полфуинала плей-офф МХЛ.

«Лада» в сезоне-2025/26 с 47 очками заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.