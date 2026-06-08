«Амур» представил тренерский штаб на сезон-2026/27

«Амур» объявил состав тренерского штаба на сезон-2026/27 в КХЛ.

Главным тренером команды останется Александр Андриевский. В его штаб войдт старший тренер Павел Десятков, тренер защитников Яков Рылов, тренер вратарей Олег Филимонов, тренер по физической подготовке Денис Богданов, тренер по видео Станислав Басов и видеоаналитик Михаих Ждахин.

В прошедшем сезоне «Амур» занял девятое место в Восточной конференции FONBET чемпионата КХЛ и не сумел выйти в плей-офф.

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