Московское «Динамо» обменяло Артемьева в «Нефтехимик» на Шафигуллина

Московское «Динамо» и «Нефтехимик» произвели обмен.

В результате сделки нападающий Булат Шафигуллин стал игроком бело-голубых, форвард Сергей Артемьев — игроком нижнекамского клуба.

В прошедшем сезоне на счету 26-летнего Шафигуллина 62 матча в FONBET чемпионате КХЛ, в в которых он набрал 22 (9+13) очка. В плей-офф хоккеист игрок провел 4 игры, забросил 1 шайбу и отдал 1 результативную передачу.

У 20-летнего Артемьева 47 игр в FONBET чемпионате КХЛ, 2 гола и 4 ассиста. В плей-офф он не сыграл ни одной встречи.