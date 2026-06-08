Форвард «Ак Барса» Терехов принял контрактное предложение «Сибири»

Нападающий «Ак Барса» Семен Терехов, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение «Сибири», сообщает пресс-служба КХЛ.

Теперь «Ак Барс» может либо повторить это предложение и оставить игрока у себя, либо отказаться, получив денежную компенсацию или права за переход в другой клуб.

Хоккеист на протяжении всей карьеры в КХЛ (с сезона-2022/23) выступал только за казанскую команду. В FONBET чемпионате КХЛ-2025/26 он провел 17 матчей и набрал 6 (4+2) очков, в Кубке Гагарина-2026 форвард не выходил на лед.

Всего на счету Терехова в лиге 86 матчей с учетом плей-офф, в которых он отметился 12 заброшенными шайбами и 7 результативными передачами.

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