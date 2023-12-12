«Он хочет стать большим тренером, и у него это получится». Легенда СКА завершила карьеру

Евгений Кетов провел прощальный матч в Санкт-Петербурге.

Далеко не все хоккеисты, даже самые великие, устраивают прощальные матчи. Кто-то не хочет лишнего внимания, кто-то не желает заниматься организацией, ну а некоторые еще рассчитывают поиграть. Но такие игры важны не только для самих игроков, решивших завязать с хоккеем. Это праздник не только для них, но и для их семей, друзей, тренеров.

Решение Евгения Кетова завершить карьеру стало достаточно неожиданным для всех — нападающий находился в отличной форме и вполне мог провести на профессиональном уровне как минимум один сезон. Но Кетов решил двигаться дальше и вошел в тренерский штаб СКА — теперь он тренер по развитию игроков. «Приходит время, когда нужно делать выбор. Женя хочет стать большим тренером, и я уверен, что у него это получится», — заявил в разговоре с корреспондентом «СЭ» председатель Совета директоров СКА Александр Медведев.

Перед началом матча Медведев, Роман Ротенберг, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и другие выступили с яркими речами, и когда очередь дошла до самого Кетова, он расчувствовался. В какой-то момент Евгений сделал паузу, с трудом сдерживая подступивший комок к горлу. Кетов не забыл никого, отметив и пиарщиков, и пресс-службу, и врачей. Вспомнил и про своих детских тренеров, которые были на матче и руководили одной из команд, а затем подъехал к семье, обнял маму и жену, пожал руки троим сыновьям. Предматчевая церемония завершилась поднятием джерси Кетова под своды Ледового, также было объявлено о том, что 40-й номер навсегда выведен из обращения в СКА.

Матч неспроста получил название «40 друзей Кетова» — тут и отсылка к номеру игрока, и к примерному количеству хоккеистов на обе команды. Евгений позвал много бывших одноклубников по СКА — приехали Бурдасов, Широков, Яковлев, Карпов, Плотников. При этом не все смогли поучаствовать в игре: например, «Ак Барс» не отпустил на матч Вадима Шипачева, Дмитрия Юдина и Александра Радулова — главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов решил, что тренировочный процесс прерывать нельзя.

Игру описывать смысла нет — на протяжении трех периодов все участники просто получали удовольствие от процесса. Запомнился лакросс от Романа Ротенберга и то, как Антон Белов выкинул на лед кепку после того, как Кетов оформил хет-трик. Забил буллит и пермский губернатор, правда, преувеличивать свой успех Махонин не стал: «Думаю, я забил не без помощи вратаря. Очень рад, что был сегодня здесь, потому что три года назад вообще стоять на коньках не мог».

СКА вывел из обращения номер Евгения Кетова. Фото ХК СКА

Еще на речи перед матчем Махонин отметил то, что в родной для Кетова Губахе при содействии Евгения и спонсорской помощи фонда Геннадия Тимченко появился крытый каток. Благодаря этому дети могут заниматься хоккеем круглый год. Возможно, большей мотивацией для новых Кетовых и Голышевых стало бы включение «Молота» в КХЛ, но пока губернатор не стал делать громких обещаний: «Мы должны сосредоточиться на создании инфраструктуры. В этом году мы начали строительство восьми крытых катков. Наша мечта — построить в Перми новый хоккейный дворец. Появится инфраструктура, четкая работа с молодыми игроками — можно будет думать о спонсорах. Если мы задумаемся о КХЛ, нужно будет серьезно все просчитать».

О важности клуба КХЛ в Перми мы поговорили и с Голышевым, который признался, что вырос на играх «Молота» с легендарными Гулявцевым, Ахметовым, Бардиным в составе: «Честно, говорю об этом, и мурашки по коже». Как признался нападающий «Автомобилиста», он немного удивился приглашению на матч: «Один раз пересекались в сборной. Но всегда хорошо общались, потому что мы пермяки».

Кетов — лучший в истории КХЛ по голам в меньшинстве (19), и Александр Медведев отметил это качество игрока после матча: «Его голы в меньшинстве трудно забыть. Особенно гол финнам на «Газпром Арене», потрясающий совершенно».

Рассказал председатель Совета директоров СКА и про ключевые человеческие качества Евгения: «Порядочный, честный, искренний, открытый». Эти слова повторяли многие, например Игорь Григоренко, который играл с Кетовым еще в «Ладе».

Можно не сомневаться, что такие качества будут выделять Кетова и в тренерской работе. Как признался сам Евгений, на тренерский мостик он не спешит. Сейчас Кетов работает с молодыми игроками, и тот опыт, которым он может с ними поделиться, будет для молодежи действительно бесценным.