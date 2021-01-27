Еще двое россиян открыли счет голам в сезоне НХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

Пока главное впечатление от работы Билла Питерса в Екатеринбурге — он не срывается. Внимательно смотрю его пресс-конференции после игры и не вижу признаков паники. В этом смысле по лицам наших российских специалистов легко можно понять, что происходило на льду. А Питерс, такое ощущение, находится на условном Кубке Германии, где победа или поражения вообще не имеют никакого значения.

Но все это явно не устраивает уральских болельщиков. «Автомобилист» потерпел третье поражение подряд, словно не было никакого перерыва на Евротур, словно не исправляли никаких ошибок. Начиная со второго периода, «Автомобилист» стоит, а при усталости совершаются именно такие ошибки, что были во вторник.

При этом нельзя сказать, что тренер не работает. Он, например, поменял первое звено, рядом с Дацюком были Белоусов и Хрипунов, только стало даже хуже. То есть, связка Макеев — Литовченко — Голышев забивала, а остальные словно забыли выйти на площадку.

Питерс старается воспитывать Секстона, усаживая его на трибуну. Претензий к Дэну полно, но посмотрите на других легионеров. Ни Мэйсек, ни Холланд не бегут. Оба за последние три матча забили по разу, причем, в ворота «Северстали». Но с серьезными соперниками типа СКА или «Металлурга» их вообще не видно. Удивляют и ответы Питерса. Мол, поражения никак не повлияют на команду психологически. Американец не в курсе, что идет серьезное соревнование?

Победа

Ох, что творилось бы на стадионе в Новосибирске, если бы не ограничения по количеству зрителей. Уверен, что после матча с «Нефтехимиком» многие бы оглохли. Но крутая игра прошла практически в тишине, хотя и не в полной. Напомним, что команда Николая Заварухина пытается попасть в восьмерку, хотя положение команды в таблице аховое. До восьмой позиции 11 оков при двух матчах в запасе у «Барыса». Столько же и до седьмой позиции, но хотя бы с «Торпедо» провели одинаковое количество встреч. При этом команда не только должна рассчитывать на поражения конкурентов, но и сама обязана выигрывать.

Но приезжает «Нефтехимик», потерявший шансы на выход в плей-офф, и спокойно превращает 0:3 после 16 минут в 4:3 к 35 минуте. Да, сибиряки все-таки дожали соперника, забросили три шайбы подряд, одну в пустые ворота. Но разве кому-то нравятся такие перепады? Ужасные ошибки в обороне, потеря концентрации прямо во время матча. Повезло, что противник давно уже в отвратительной форме, да без вратарей. Но сейчас важно, что два очка взяли. До паузы четыре игры, в которых точно нельзя проигрывать. А играть дома с «Трактором», затем поездка на две встречи в Хабаровск и дома «Барыс». Новосибирцы не убедили, что готовы играть без права на ошибку.

Первые голы

Еще два российских игрока впервые отличились в этом сезоне НХЛ. Больше удивило, что счет своим шайбам открыл Яков Тренин. Перед сезоном он подписал скромный контракт с «хищниками», чем гарантировал себе борьбу за место в четвертом звене. Но, увидев его в СКА, стало понятно, что на большее Якову рассчитывать и не приходится. То есть неплохой форвард силового плана, старательный, неуступчивый, но таких в АХЛ в каждой команде по пять-шесть. И не случайно, что даже в питерском клубе Яков резко потерял в игровом времени, а на него в последнее время и не делали ставку. В последних шести встречах до отъезда он только раз сыграл больше десяти минут, да и то против рижского «Динамо».

В «Нэшвилле» Яков пропустил первые четыре матча, затем получил 7 минут в игре против «Далласа», но даже тогда был заметен своей энергией. То есть в каждой из своих четырнадцати смен он что-то старался придумать. Наконец, во втором своем матче Яков забил.

Отметился заброшенной шайбой Валерий Ничушкин. У него начало сезона не задалось. Из топ-6 он выпал в нижние звенья, терял в игровом времени, а самое печальное, что стабильно зарабатывал «минусы». Но и «Колорадо» потряхивало. Прошлой ночью в Денвер приехал «Сан-Хосе» и «Лавины», наконец, показали, что являются мощной командой. Ничушкин забил и теперь будет полегче.