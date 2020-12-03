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Земченок рассказал об эмоциях после победного гола в ворота СКА

20:51
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Защитник магнитогорского «Металлурга» Артем Земченок прокомментировал победу над СКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В первом периоде шла обоюдоострая игра, у нас було даже больше моментов. Во втором до удаления тоже хорошо менялись, «накладывали», но после удаления начали переигрывать, нас зажимали... В общем, «поднаелись» и пропустили. Ну а в третьем сравняли — и пошла игра «кто ошибется». Дотерпели, получилось забить. Конечно, часто думал о том, почему не забиваю. И то менял, и это... Слава богу, прорвало. Надеюсь, и дальше пойдет», — цитирует Земченка официальный сайт КХЛ.

После этой победы хозяева вышли на четвертое место на «Востоке» с 44 баллами, СКА второй на «Западе» с теми же 44 баллами.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/03/476768.html

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