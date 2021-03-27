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Заварухин покинет «Сибирь», несмотря на предложение продлить контракт с клубом

11:24
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По информации «СЭ» главный тренер «Сибири» Николай Заварухин покинет клуб, несмотря на предложение продлить контракт.

Причиной решения 46-летнего специалиста стало нежелание руководства новосибирцев предлагать новые контракты его помощнику Олегу Ореховскому, Алексею Кривченкову и тренеру по физподготовке Алексею Рябкову.

Напомним, Заварухин занял пост главного тренера «Сибири» в апреле 2019 года.

«Сибирь» по итогам этого сезона заняла восьмое место в таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф.

(Иван Богун)

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