Заварухин покинет «Сибирь», несмотря на предложение продлить контракт с клубом

По информации «СЭ» главный тренер «Сибири» Николай Заварухин покинет клуб, несмотря на предложение продлить контракт.

Причиной решения 46-летнего специалиста стало нежелание руководства новосибирцев предлагать новые контракты его помощнику Олегу Ореховскому, Алексею Кривченкову и тренеру по физподготовке Алексею Рябкову.

Напомним, Заварухин занял пост главного тренера «Сибири» в апреле 2019 года.

«Сибирь» по итогам этого сезона заняла восьмое место в таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф.

(Иван Богун)