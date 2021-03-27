Заварухин покинет «Сибирь», несмотря на предложение продлить контракт с клубом
11:24
По информации «СЭ» главный тренер «Сибири» Николай Заварухин покинет клуб, несмотря на предложение продлить контракт.
Причиной решения 46-летнего специалиста стало нежелание руководства новосибирцев предлагать новые контракты его помощнику Олегу Ореховскому, Алексею Кривченкову и тренеру по физподготовке Алексею Рябкову.
Напомним, Заварухин занял пост главного тренера «Сибири» в апреле 2019 года.
«Сибирь» по итогам этого сезона заняла восьмое место в таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф.
(Иван Богун)
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