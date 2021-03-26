Владимир Крикунов: «После первой игры и травмы Кагарлицкого у «Динамо» все разладилось»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после поражения в от СКА (0:4) в полуфинале Западной конференции Кубка Гагарина прокомментировал выступление команды в сезоне-2020/21. Бело-голубые проиграли серию 1-4.

— Весь регулярный чемпионат ребята провели неплохо, — сказал Крикунов. —Но, к сожалению, игра в плей-офф не получилась. Казалось бы, первый матч против СКА получился хорошим, победили. А потом что-то все разладилось у нас. Не могу сказать, что ребята не хотели выиграть. Старались, работали. Если говорить по сегодняшней игре, то нахватали абсолютно ненужных удалений. Хотя вроде бы готовились и настраивались.

— Видите ли вы причину поражения в том, что при неудачной игре звена Шипачева остальные тройки не смогли его поддержать?

— У нас не получилось сыграть серию первым звеном в полном составе. Кагарлицкий сломал челюсть после попадания шайбой. В первой игре тройка забила два гола, а потом мы пробовали разных нападающих с Шипачевым и Яшкиным. Одного, второго. Но никто не смог заменить Кагарлицкого.

— «Динамо» было самой результативной командой регулярного чемпионата, по ходу серии против СКА ваша команда создавала много моментов. Слабая реализация — вопрос психологии или что-то другое?

— Процентов 75 голов у нас забивало первое звено, еще 15 — тройка Линдберга, 10 — все остальные. Кагарлицкий получил травму и все нарушилось. Жаль, что молодые ребята не забивали, хотя вроде были должны. Пока, видимо, до этого не доросли.

— Нет разочарования от игры Шипачева и Яшкина в серии со СКА?

— Они весь сезон играли втроем с Кагарлицким, были живы-здоровы, поэтому с другими ничего и не получилось.

— Согласны с тем, что сделанные по ходу сезона приобретения (Пяярви, Гарипов, Верещагин, Кучерявенко) не усилили команду?

— Соглашусь по обмену Пулккинен-Пяярви. С Верещагиным все непонятно. У него постоянно поднимается температура и врачи не могут разобраться в том, что с ним происходит.

(Михаил Зислис)