Юрий Бабенко: «Очень обидно, что в такой игре арбитры вносят свою лепту»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Юрий Бабенко подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:2).

— Начали немного робко, первые тридцать минут сыграли не так, как хотели. Наверное, немного осторожничали. Не было той уверенности, которую хотелось бы увидеть с первых минут. Второй половиной игры мы остались довольны, — цитирует Бабенко сайт «Динамо».

— Не секрет, что у Шипачева не удается большинство в матче с ЦСКА. Вы пытались внести коррективы перед поединком?

— Здесь не то, что именно в матче с ЦСКА... Большинство — это вообще важный компонент, как видно из исхода матча. Сопернику сегодня удалось реализовать, а нам нет. Работаем над этим постоянно.

— Скажите, что за скамеечный штраф получился?

— Это у арбитров нужно спросить. Очень обидно, что в такой игре они вносят свою лепту.

— Почему «Динамо» начали хватать удаления? Это только арбитры или были все же свои ошибки, например, нервозность?

— Не сказал бы, что была какая-то нервозность. Наоборот, как я уже сказал, вторую половину матча мы провели достойно. Все, что касается судейского решения — это судейское решение, здесь мне трудно что-то комментировать.

— Как себя чувствуете в роли главного тренера «Динамо», пока Владимир Васильевич лечится?

— Стараюсь как могу.

— В игре с Минском Владимир Крикунов уже присоединится к команде?

— Ожидалось, что он уже сегодня выйдет, но, к нашему сожалению, пока не так. Надеемся, что с Минском уже все будет хорошо.