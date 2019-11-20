Юлиус Гудачек: «Не понимал, как вратари пропускают после финта Кучерова. А потом мне тоже так забили»

Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:3 Б), а также оценил буллит форварда «Авангарда» Сергея Широкова, забившего в матче против «Салавата Юлаева» гол финтом Кучерова — без броска.

— Тяжелый матч для вратаря, — сказал Гудачек. — Неплохо они играли, было много бросков в створ, добивания.

— Вам не смогли забить все 5 послематчевых бросков. Чувствуете, что это ваша сильная сторона?

— Ну да, это всегда ситуация «один на один». Я люблю буллиты, у нас было много побед после них.

— Вы изучаете, как бьют буллиты другие игроки?

— Нет, я всегда реагирую на бросок. Жду до последнего момента.

— В лиге уже несколько дней обсуждают финт, после которого забил Сергей Широков — без броска. Также, как это два раза смог сделать Кучеров. Насколько вратари должны быть готовы к этому?

— Когда я смотрел на этот буллит, думал — ну как же вратари его пропускают. А потом мне так забили на тренировке. Очень тяжело правильно сыграть. Вратарь всегда реагирует на игрока. (Евгений Белоусов)