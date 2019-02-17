Якуб Штепанек: "У чешских и словацких команд есть будущее в КХЛ"

Вратарь "Слована" Якуб Штепанек уверен, что у чешских и словацких команд есть будущее в КХЛ. Ранее хоккеист выступал за "Лев".

– Вы играли в КХЛ за пражский "Лев", который недолго продержался в лиге, хотя выходил в финал Кубка Гагарина. Есть ли будущее у чешских и словацких клубов в КХЛ?

– "Лев" и "Слован" не надо сравнивать, - цитируют "Известия" Штепанека. - У "Льва" были хорошие финансовые возможности. Он создал европейскую команду мечты и с ней дошел до финала. Команда ни в коем случае не опозорилась. Что касается "Слована", то финансовые возможности совсем другие. И многие хорошие словацкие игроки не хотят идти в "Слован", потому что знают о финансовых проблемах. А когда вы не можете выстроить команду из лучших словацких и, например, чешских игроков, то сложно конкурировать с главными клубами КХЛ.

– Интересна ли КХЛ самим клубам и болельщикам из бывшей Чехословакии?

– Я думаю, что у чешских и словацких команд есть будущее в КХЛ. И болельщики бы это оценили. Если бы было голосование среди болельщиков "Слована", то думаю, что они бы поддержали сохранение команды в КХЛ. Болельщикам нравится ходить на игры с топ-клубами, но, с другой стороны, надо понимать – стоит ли поддерживать команду, которая постоянно проигрывает. Есть разница между словацкой, чешской лигой и КХЛ. Кто говорит, что разницы нет, думаю, говорит неправду. Когда вы играете против топ-команд КХЛ, это совсем другой уровень. Большая разница в том, что игроки гораздо увереннее на завершающей стадии атаки. Они умеют держать шайбу перед чужими воротами. Они ждут необходимого момента, чтобы нанести бросок, а не бьют по воротам из любой попавшейся позиции, лишь бы нанести бросок в створ. Кроме того, фактически каждую ошибку соперника они превращают в гол.