"Я категорически против". Фастовский – об аренде в КХЛ

Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский высказался об изменениях в составе участников чемпионата КХЛ, а также высказался против открытых аренд в лиге.

– Самое важное – то, что мы понимаем, как будем развиваться дальше, а также то, что не произошло никаких потрясений, – цитирует сайт КХЛ Фастовского. – Не стоит сейчас убирать из лиги какие-то клубы. Это решение было единогласно поддержано всеми. Приятно, что мы все одинаково понимаем задачу. Вообще, что касается основной повестки дня, – по ней практически никаких споров не было, все понятно и очевидно. Самое интересное обсуждение разгорелось уже в конце совещания, по пункту "разное", где подняли несколько важных вопросов, в том числе и по потолку зарплат. Наконец-то возникла тема внедрения "пола" зарплат. Это разумно и правильно.

Если говорить о вопросе аренды – моя позиция осталась неизменной – а категорически возражаю против нее. Не раз высказывал свою позицию и буду отстаивать ее до конца, рассказывать, почему ее нельзя вводить, а после введения жесткого потолка зарплат – вдвойне. Это будет серьезный удар по средне– и низкобюджетным клубам.