Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:3 ОТ).

«Мы плохо начали матч, проявляли много уважения сопернику, позволили им найти свою игру. В третьем периоде смогли показать характер, в овертайме обе команды имели шансы. Третий период? У нас было достаточно сил после первых двух периодов, которые проявили не лучшим образом. Неплохо, что мы набрали одно очко, в целом хочу, чтобы команда играла все 60 минут», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт КХЛ.