Впервые в истории «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» примет в один день два матча — хоккейный и футбольный, сообщает сайт московского клуба.

ФК «Динамо» в воскресенье, 4 октября, принимает ФК «Краснодар». Матч начнется в 20.00. В связи с этим, а также с целью организации прямых трансляций обеих встреч в прямом эфире, было принято решение перенести начало матча «Динамо» Москва — «Куньлунь Ред Стар» на 14.30.