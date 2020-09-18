Время начала матча «Динамо» — «Куньлунь» перенесено из-за футбола
19:12
Впервые в истории «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» примет в один день два матча — хоккейный и футбольный, сообщает сайт московского клуба.
ФК «Динамо» в воскресенье, 4 октября, принимает ФК «Краснодар». Матч начнется в 20.00. В связи с этим, а также с целью организации прямых трансляций обеих встреч в прямом эфире, было принято решение перенести начало матча «Динамо» Москва — «Куньлунь Ред Стар» на 14.30.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/120838-vnimanie______perenos__match_s____kun_lun__red_star___4__oktyabrya_nachnetsya_v__14_30
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