Вратарь «Сочи» Третьяк разделил с командой вину за проигрыш ЦСКА
Вратарь «Сочи» Максим Третьяк прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Третьяк в этой игре сделал 48 сейвов и был признан первой звездой встречи.
«Любому в любом виде спорта неприятно проигрывать, а у нас такая серия поражений — максимально неприятно. Хочется сказать спасибо болельщикам, потому что у нас такая неприятная ситуация в команде, но никто от нас не отворачивается. Мы со своей стороны стараемся делать все максимально возможное, но пока где-то не везет, где-то еще что-то. Но равнодушных нет — мы работаем и идем дальше», — приводит слова Третьяка ТАСС.
Также 26-летний голкипер ответил на вопрос о том, мог ли он выручить «Сочи» в эпизоде с первой пропущенной шайбой.
«Нет неберущихся голов, но я не люблю отделять себя от команды. Хорошо сыграл или плохо, мы проиграли командой. Не хочу никого выделять, потому что мы одно целое. Проиграли — значит, нужно дорабатывать», — отметил Третьяк.
Сочинская команда потерпела 18-е поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Следующий матч «Сочи» проведет 8 января дома против СКА.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|47
|36
|11
|76
|2
|Локомотив
|47
|29
|18
|65
|3
|ЦСКА
|46
|30
|16
|65
|4
|Торпедо
|46
|29
|17
|61
|5
|Динамо М
|46
|26
|20
|60
|6
|Витязь
|46
|21
|25
|50
|7
|Спартак
|47
|21
|26
|49
|8
|Динамо Мн
|48
|19
|29
|47
|9
|Северсталь
|46
|18
|28
|47
|10
|Куньлунь
|47
|16
|31
|36
|11
|Сочи
|46
|5
|41
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|46
|28
|18
|62
|2
|Металлург
|46
|27
|19
|60
|3
|Авангард
|47
|28
|19
|60
|4
|Сибирь
|48
|28
|20
|59
|5
|Сал. Юлаев
|46
|24
|22
|57
|6
|Адмирал
|47
|25
|22
|55
|7
|Ак Барс
|46
|23
|23
|53
|8
|Барыс
|47
|21
|26
|46
|9
|Трактор
|47
|19
|28
|44
|10
|Амур
|46
|19
|27
|44
|11
|Нефтехимик
|46
|20
|26
|43
|6.01
|10:00
|
Амур – Барыс
|- : -
|6.01
|13:00
|
Динамо М – Куньлунь
|- : -
|6.01
|14:30
|
Металлург – Локомотив
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – СКА
|- : -
|6.01
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|- : -
|6.01
|17:00
|
Ак Барс – Витязь
|- : -
|6.01
|17:00
|
Нефтехимик – Северсталь
|- : -
|6.01
|17:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -