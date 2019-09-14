Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов посетовал на неудачное исполнение буллитов в матче регулярного чемпионата против «Северстали» (2:3 Б).

— Хорошо, что мы взяли очко. Второй период играли неплохо, третий — провалили, по буллитам проиграли, — приводит слова тренера официальный сайт «Динамо». — Хотя на предсезонке буллиты бросали хорошо, но тут, где все серьезнее, забили только одну шайбу. По крайней мере, понятно, в чем дело — это я оставлю для себя.

Мы еще тройки сегодня перетасовали, все ищем сочетание, которые бы у нас работало — звено Шипачева вновь забило в большинстве, но нужно забивать и «5 на 5».

— Что скажете об игре Круглова?

— Это молодые ребята, 2000-го года — Михайлов, Круглов. Сегодня ему силенок не хватило, пару голов пропустил, потом один забил. Это молодые ребята, они так играют — один матч вроде ничего, другую провалят. Так и растут.

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