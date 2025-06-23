«Витязь» обменял вратаря Дорожко и форварда Заседу в «Амур»

«Витязь» обменял голкипера Максима Дорожко и нападающего Матвея Заседу в «Амур» на денежную компенсацию. 20 июня об этом сообщал «СЭ».

В прошедшем сезоне 26-летний вратарь провел 42 матча в FONBET Чемпионате КХЛ с процентом сейвов 92,13 и коэффициентом надежности 2,68.

На счету 26-летнего форварда 12 (10+2) очков в 27 играх регулярного чемпионата КХЛ.