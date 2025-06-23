Вратарь Хуска подписал однолетний контракт с «Адмиралом»

«Адмирал» подписал контракт с вратарем Адамом Хуской, сообщает пресс-служба лиги.

Соглашение с 28-летним словацким хоккеистом рассчитано на один год. В прошлом сезоне голкипер играл за «Лугано» из Швейцарии.

Ранее он выступал в КХЛ за «Торпедо» с 2022 по 2024 год.