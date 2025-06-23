«Спартак» выменял у «Витязя» форвардов Воробьева и Ярового

«Витязь» обменял нападающих Ивана Воробьева и Станислава Ярового в «Спартак», сообщает пресс-служба красно-белых.

Подмосковный клуб получил взамен денежную компенсацию.

23-летний Воробьев в сезоне-2024/25 FONBET Чемпионата КХЛ набрал 26 (13+13) очков в 60 играх. На счету 21-летнего Ярового 12 (9+3) очка в 49 матчах.