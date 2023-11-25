Дубль Свечникова принес «Ак Барсу» победу над «Витязем»

«Ак Барс» на выезде обыграл «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

За казанский клуб дубль оформил Евгений Свечников. Еще один гол на счету Дмитрия Кагарлицкого.

«Ак Барс» прервал серию из трех матчей без побед и занимает шестое место на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Свечников — 3 (Юдин, Кателевский), 1:49 — 0:1. Уилсон — 10 (Педан, Дарьин), 2:46 — 1:1. Кагарлицкий — 8 (Шипачев), 30:52 — 1:2. Свечников — 4, 45:44 — 1:3. Яремчук — 7 (Бусыгин, Цицюра), 47:11 — 2:3.

Вратари: Шикин (59:04 — 59:22, 59:50) — Билялов.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 28 (10+6+12) — 19 (6+6+7).

Судьи: Кулаков, Оскирко.

25 ноября. Балашиха. Арена Балашиха. 5225 зрителей.