В «Нефтехимике» сообщили, что Якупов вряд ли восстановится до конца сезона

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:3).

— Дали бой, но результата нет. Были моменты у нас, но шайба не пересекла линию ворот. Претензий к ребятам у меня нет. Отпечатка игры в Нижнем Новгороде не было. У нас такой плотный календарь, что мы движемся дальше от игры к игре. Новый день — новый матч.

Казань реализовала большинство, нам не повезло в этой ситуации. У нас тоже было большинство, но мы не забили. У всех все хорошо, все в нормальном рабочем функциональном состоянии. Артем Загидуллин должен тоже быть в обойме, всегда не можем выпускать Долганова. Наиль Якупов? Он вряд ли сыграет еще в этом сезоне. Информации у нас нет, у него свой доктор, он лечится в Казани, — сказал Леонтьев.

Последний матч Якупов сыграл в КХЛ 3 декабря 2023 года. В 2012-м его выбрали под первом номером драфта НХЛ.