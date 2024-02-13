В «Нефтехимике» сообщили, что Якупов вряд ли восстановится до конца сезона
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:3).
— Дали бой, но результата нет. Были моменты у нас, но шайба не пересекла линию ворот. Претензий к ребятам у меня нет. Отпечатка игры в Нижнем Новгороде не было. У нас такой плотный календарь, что мы движемся дальше от игры к игре. Новый день — новый матч.
Казань реализовала большинство, нам не повезло в этой ситуации. У нас тоже было большинство, но мы не забили. У всех все хорошо, все в нормальном рабочем функциональном состоянии. Артем Загидуллин должен тоже быть в обойме, всегда не можем выпускать Долганова. Наиль Якупов? Он вряд ли сыграет еще в этом сезоне. Информации у нас нет, у него свой доктор, он лечится в Казани, — сказал Леонтьев.
Последний матч Якупов сыграл в КХЛ 3 декабря 2023 года. В 2012-м его выбрали под первом номером драфта НХЛ.
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